Pulcinelli torna nel calcio? L'ex patron dell'Ascoli avvistato a Brindisi
Non è passata inosservata, nei giorni scorsi, la presenza a Brindisi di Massimo Pulcinelli, ex patron dell’Ascoli, avvistato in città insieme ad alcune persone a lui legate sul territorio e intento ad apprezzarne le caratteristiche. La notizia è stata riportata nel corso della trasmissione Passione Brindisi di Teleregione.
Al momento non esistono conferme su un suo possibile coinvolgimento nel calcio brindisino. Tuttavia, il profilo di Pulcinelli - forte di una lunga esperienza maturata in sette stagioni alla guida dell’Ascoli, di cui cinque in Serie B, prima dell’uscita nell’estate 2025 - alimenta inevitabilmente ipotesi e scenari.
L’imprenditore romano dovrebbe tornare nuovamente a Brindisi nelle prossime settimane. Un secondo viaggio che potrebbe anche aprire la porta a incontri più concreti: per ora si tratta solo di suggestioni, ma i prossimi sviluppi potrebbero chiarire se esistono reali margini per un suo coinvolgimento, magari in ottica di un ampliamento societario del club biancazzurro.
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