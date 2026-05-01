Di Natale e la corsa Champions: "Punto sulla Juventus. Spalletti un genio che ha esperienza"

Antonio Di Natale, ex attaccante due volte capocannoniere della Serie A, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dicendo la sua sulla corsa Champions e spiegando su chi punterebbe se dovesse scommettere una pizza con gli amici: "Punterei sulla Juventus, ma sarebbe una pizza sudata. Como e Roma hanno 3 punti in meno, sono forti e lotteranno fino alla fine. Spalletti, oltre che un genio, è l’allenatore della corsa Champions con maggiore esperienza. I bianconeri possono fare percorso netto con Verona, Lecce, Fiorentina e Torino".

Fosse in Gasperini cosa penserebbe di fare in questo finale?

"Gasp è un maestro e mi aspetto che resti a ruota di Spalletti fino all’ultima giornata. Se non dovesse andare in Champions, la Roma se la dovrebbe prendere soltanto con se stessa: nello scontro diretto dell’Olimpico non ha dato il colpo di grazia alla Juventus. Vinceva 3-2 al 92’ e poi è finita 3-3: se tieni in vita i bianconeri, poi rischi...

Fabregas è stato continuo e il suo Como è una meraviglia. In carriera qualche gol l’ho segnato (209 reti in Serie A, sesto goleador del campionato di tutti i tempi, ndr) ma forse in una squadra di Fabregas ne avrei potuto realizzare pure qualcuno in più".