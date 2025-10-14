Di Michele: "Cagliari squadra organizzata. Con l'infortunio di Belotti ha perso incisività"

Intervistato dai colleghi di TuttoCagliari.net, David Di Michele si è soffermato sul momento della squadra di Pisacane: "Anche considerando che sono allenati da un tecnico giovane e debuttante in serie A, direi che stanno facendo qualcosa di importante. Dal punto di vista dei risultati ma anche delle prestazioni: il Cagliari è una squadra compatta, coesa e organizzata.

Ha perso parecchia incisività in fase offensiva con l’infortunio di Belotti, un giocatore di esperienza che, peraltro, era partito benissimo e che rappresentava un punto di riferimento sia per il mister che per i compagni più giovani. In particolare Sebastiano Esposito avrebbe avuto la possibilità di crescere ancora più rapidamente potendo contare sul sostegno del Gallo.

Bologna favorito domenica? Ma oggigiorno, nel calcio attuale, non c’è mai un vero e proprio favorito. Le partite vengono giocate a scacchi, e la differenza la fanno le caratteristiche e le motivazioni dei giocatori in campo. Il Bologna ha indubbiamente una rosa molto ampia, funzionale ai tre impegni settimanali. Quest’anno si è rifatto il look in sede di mercato, aggiungendo ai propri elementi chiave - da Castro a Orsolini, da Skorupski a De Silvestri - calciatori di grande spessore tecnico, e di comprovata esperienza internazionale, come Immobile e Bernardeschi. Però il Cagliari potrà contare sulla sua organizzazione: il match di domenica sarà aperto a ogni risultato. Sarà la classica partita da tripla in schedina, senza favoriti".