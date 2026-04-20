David piace in Francia, Akanji e il retroscena sul Milan, Lukaku incontra il Napoli: le top news delle 13

Che ne sarà di Jonathan David? L'attaccante canadese, autore di otto gol in questa stagione, non ha convinto l'ambiente bianconero e già in estate potrebbe quindi salutare la Continassa. La Juve, nonostante la partenza sicura di Openda e il rinnovo ancora incerto di Vlahovic (c'è comunque ottimismo), potrebbe infatti accettare proposte intorno ai 20 milioni di euro per il cartellino dell'ex Lille, nome gradito in Francia oppure possibile pedina di scambio per riprendere Kolo Muani.

Il difensore dell'Inter, Manuel Akanji, ha raccontato in una recente intervista un retroscena di mercato interessante legato alla scorsa estate: "Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l'Inter fosse una destinazione più adatta a me e direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club nerazzurro ed è stato meglio per me venire qua", la rivelazione dell'ex City. Restando alla difesa nerazzurra, occhio ad Alessandro Bastoni e il Barcellona. Stamattina sia Mundo Deportivo sia Sport, i due principali quotidiani catalani, tornano a parlare del forte interesse dei blaugrana: il centrale mancino nerazzurro è il preferito della dirigenza per rinforzare la retroguardia del prossimo anno, anche se in questo senso manca l'ultimo via libera di mister Flick. Intanto però la società ha già iniziato a sondare la pista, in particolar modo con l'entourage del giocatore. Al momento non risultano contatti diretti fra i due club, con l'Inter che non vorrebbe cedere una delle proprie colonne. O almeno non a prezzo di saldo, valutando il suo cartellino fra i 70 e gli 80 milioni di euro. La Beneamata in questo senso potrebbe chiedere come contropartita il difensore Gerard Martin, di cui però il Barcellona non vorrebbe privarsi.

Spazio infine al Napoli, dove è arrivato il giorno della verità: Romelu Lukaku è atterrato ieri sera in città e oggi è atteso al centro sportivo di Castel Volturno. Nelle prossime ore il centravanti belga rientrerà infatti in sede, con 25 giorni di ritardo, per discutere con mister Conte e col ds Manna del suo futuro. In arrivo, multa salata e probabilmente esclusione dalla rosa fino a fine stagione.