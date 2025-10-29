De Bruyne è già in Belgio: oggi l'intervento, nella stessa struttura scelta da Lukaku

"In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Insomma, il comunicato del Napoli non lascia spazio a dubbi o interpretazioni, Kevin De Bruyne dopo aver purgato i nerazzurri di Chivu da calcio di rigore per il momentaneo 1-0 ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare di alto grado alla coscia destra che lo terrà alla larga dal campo per almeno 3-4 mesi.

Lacrime per il belga, una brutta batosta per il Napoli. Intanto l'ex centrocampista del Manchester City è già partito alla volta del Belgio, con moglie e figli - secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport -, per la preparazione all'intervento chirurgico al quale si sottoporrà in data odierna una clinica privata. Ieri il dottor Kristof Sas, storicamente responsabile sanitario della Nazionale belga, ha dichiarato: "Il nuovo intervento, in realtà, non ha nulla a che vedere con il precedente, che tra l'altro ha avuto un successo straordinario. Non posso entrare nei dettagli, ma vorrei chiarire questo malinteso: è una lesione nuova, recente, il che rende più semplice l'operazione perché c'è meno tessuto cicatriziale".

Una curiosità: KDB si sottoporrà all'intervento presso la stessa clinica alla quale si è rivolto Romelu Lukaku, ossia la Move to Cure di Anversa. Decisione, questa, concordata con lo staff medico del Napoli. L'obiettivo, naturalmente, è di tornare in forma smagliante in tempo per i Mondiali estivi 2026 e ancor prima per rivedere il campo con la maglia azzurra.