TMW Radio De Canio: "Napoli, ci si aspettava di più. Assurda però la caccia alle streghe..."

Mister Luigi De Canio è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni sulla delusione in casa Napoli dopo l'eliminazione in Champions League: "Obiettivamente c'era da aspettarsi di più e non credo che gli infortuni possano essere utilizzati come alibi. Di certo hanno influito, ma il Napoli doveva ugualmente passare il turno almeno fra le prime ventiquattro. Non lo ha fatto perché non ha raccolto punti quando era quasi al completo, senza dimenticare la sfida contro il Copenaghen, dove si era in vantaggio di un uomo e di un gol.

Detto ciò rifuggo dal pensiero che per forza oggi si debba dare tutte le responsabilità all'allenatore. In carriera ho vissuto sulla mia pelle una situazione disastrosa di questo tipo e ancora oggi fatico a capire che tipo di difficoltà ho dovuto affrontare. Questa caccia alle streghe, quando c'è ancora una parte importante di campionato da giocare, la trovo assurdo. Anche sulla gestione dei calciatori, credo che Conte non abbia lanciato prima determinati giocatori perché c'erano sicuramente delle problematiche che noi non conosciamo".