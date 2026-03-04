De Canio su D'Aversa: "Non vuole mai perdere. Gli ho detto spesso di stare calmo..."

"Ricordo che Roberto non voleva mai perdere durante le partitelle e ogni volta che gli fischiavo un fallo lanciava per protesta il pallone fuori dal campo". Luigi De Canio, a Tuttosport racconta così il D'Aversa allenatore durante una intervista concessa sul nuovo allenatore del Torino: "Così lo multavo di 50 euro: a fine anno, quando ci fu la raccolta benefica coi proventi derivanti dalle multe ai giocatori, gli dissi che due terzi della cifra erano merito suo. Il pregio principale di Roberto era la grande volontà di imparare e migliorarsi sempre. Era attento a tutto quello che riguardava la preparazione della partita e le scelte che operavo: una curiosità che lo portava a confrontarsi per accrescere le sue conoscenze; mentre il difetto è facile: era un po’ fumantino di carattere. Non so quante volte gli avrò detto di stare calmo…".

La carriera di D'Aversa: dal 2018 solo Serie A

La carriera di Roberto D'Aversa come allenatore è iniziata in Serie B, con la Virtus Lanciano. Dal dicembre 2016 diventa l'allenatore del Parma, allora in Lega Pro, che guida alla doppia promozione arrivando per la prima volta in Serie A nel 2018-19. Coi ducali finisce nel giugno 2021, dopo la retrocessione in Serie B nel primo anno dell'era Krause.

Virtus Lanciano: 66 panchine e 15 vittorie in un anno e mezzo.

Parma: 168 panchine e 63 vittorie, con due promozioni e una retrocessione.

Sampdoria: 22 panchine e 5 vittorie.

Lecce: 28 panchine e 5 vittorie.

Empoli: 38 panchine e 6 vittorie, con retrocessione in Serie B.

Torino: 1 panchina e 1 vittoria.