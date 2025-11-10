TMW Radio De Canio: "Juric, l'eredità di Gasp ha pesato. Napoli, Conte ne verrà fuori"

Mister Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa non ha funzionato tra Juric e Atalanta?

"L'eredità di un grandissimo come Gasperini ha pesato. Troppe partite a corrente alternata, poi una partita che poteva segnare il rilancio persa così male. Probabilmente anche la gestione dei calciatori".

Che ne pensa delle parole di Conte dopo il ko di Bologna?

"Entrare nella testa dei giocatori è un conto, non mi seguono è un altro conto. Non credo che i calciatori nn seguano Conte, se pochi mesi fa hanno vinto lo Scudetto adesso non possiamo pensare che tutto si sia dissolto per via di qualche ko di troppo. Penso che Conte sia nella condizione di venire a capo di questo problema. Probabilmente è una strategia anche per far rumore anche nella squadra, scuoterla, quindi è un modo per sferzare i ragazzi. E' una squadra che è a due punti dalla vetta e fino a ieri era prima, quindi questo disastro non lo vedo. Sicuramente c'è da migliorare risultati e gioco".

Potrebbe dimettersi Conte?

"Non credo alle dimissioni di Conte. Detto che sono frasi molto forti, io posso solo immaginare che ci sia un intento di scuotere la squadra a modo suo. Possiamo discutere se sia stato fatto nel modo giusto o meno, ma l'intenzione è quella. Il campionato scorso vinto non è stato calcisticamente spettacolare, la filosofia di Conte è concreta, che bada al risultato. Probabilmente in questo momento stanno mancando una condizione ottimale, per via dei numerosi infortuni, ma anche dei giocatori che con un po' di qualità in più di solito ti risolvevano le partite".