Dalla paura alla gioia in poche ore: la meravigliosa storia del neo papà Lamek Banda

Da una grande paura a una felicità immensa nel giro di poche ore. La domenica di Lameck Banda si è trasformata in una storia speciale, iniziata con l’apprensione durante Napoli-Lecce e conclusa con una notizia meravigliosa. L’esterno zambiano si era accasciato al suolo da solo nel corso della partita, facendo scattare immediatamente l’allarme. Soccorso dallo staff sanitario e trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, il giocatore è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Fortunatamente gli esami effettuati nella mattinata successiva hanno dato esito negativo, permettendo ai medici di dimetterlo subito dalla struttura ospedaliera. Dopo lo spavento, lo stesso Banda ha voluto rassicurare tutti attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Grazie davvero tanto a tutti quelli che mi hanno controllato e mi hanno inviato messaggi di supporto. Apprezzo realmente l’amore e la preoccupazione. Voglio far sapere a tutti che sto bene e rimango positivo. Le vostre preghiere e gli incoraggiamenti significano molto per me".

Ma la giornata di Banda non si è fermata qui. Rientrato rapidamente verso Lecce, il calciatore ha potuto vivere il momento più bello: la nascita della sua primogenita, Rumi Ezlyn. Una notizia che ha trasformato una giornata iniziata con grande apprensione in un ricordo indimenticabile. Il club giallorosso ha voluto celebrare l’evento con un messaggio di affetto, abbracciando il giocatore e la sua compagna in quella che, dopo tanta paura, è diventata una giornata di pura felicità: "La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!", si legge sul profilo X dei salentini.