TMW Radio De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."

Il direttore Paolo De Paola ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Juve-Napoli, occasione di rilancio per chi?

"E' un nodo pazzesco, come Roma-Milan. C'è da capire le ambizioni della Juve dove possono arrivare. Lo stop della Juve potrebbe essere uno stop reale su tutto, perché perderesti terreno dalla zona Champions. In questa partita si possono fare dei ragionamenti su entrambe. E' molto delicata per il Napoli, non solo perchè esce da una prestazione in Champions incerta, la Juve con Spalletti invece in qualche modo ho letto delle incertezze sul rinnovo immediato del contratto. Vorrei capire se queste incertezze sono legate ai risultati. Ho la sensazione che la Juve con Spalletti abbia imboccato la strada del rinnovamento. E se la società non la pensasse così, sarebbe strano. Vorrei capire come la pensa Comolli. Ha tutto da guadagnarci Comolli dalla stabilizzazione di Spalletti. Comolli potrebbe temere l'espandersi della figura di Spalletti, ma sarebbe brutto pensare che sia così. In questo momento per dare forza a Spalletti, dovresti rinnovarlo ora. Se non lo fai adesso, alimenti dei dubbi che incidono sullo stesso allenatore, che li fa trasparire. E mi chiedo: perché c'è questa ipotesi di incertezza intorno a Spalletti, che sta facendo così bene? Spalletti va rinnovato ora.

Oggi perché si dovrebbe rinnovare già Spalletti?

"Se tu a Spalletti consenti di dare scappellotti a Openda e di dire quello che vuole dire ai giocatori, vuol dire che gli stai dando molta fiducia. Ed è un fiducia che traspare in tutti e non in Comolli. Se molti giocatori percepiscono un'insicurezza nel tecnico, di certo capiscono che c'è incertezza nel futuro".

Roma-Milan, una sfida decisiva per chi?

"E' la partita che vale il valore di Allegri. E' la partita decisiva per Allegri. Non può nascondersi ancora sulla lotta Champions, ripiegare su questo, che è l'obiettivo di stagione, per una squadra che non ha le coppe potrebbe essere una battuta d'arresto. Vediamo se contro la Roma, che gioca a uomo e una fase moderna d'attacco chi la spunterà. E' uno scontro tra due modi diversi di intendere calcio. E' uno scontro che vale tantissimo, più per il Milan. Il Milan è secondo a tre punti dall'Inter, deve uscire allo scoperto per lo Scudetto e non nascondersi dietro alla Champions".