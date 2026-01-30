TMW Radio De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"

Il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, Saelemaekers dice che Allegri ha portato mentalità vincente:

"A proposito di mentalità dico: due anni fa sulla panchina della Juve c'era Allegri e batteva il Frosinone 3-2 al 95'. L'esultanza in campo fu smodata perché perdevano. Quando Spalletti non stringe la mano neanche al suo accompagnatore sul 3-0 al Napoli, ti dà l'idea della mentalità vincente. Ti dà l'idea di una mentalità che pensa alle cose vere, alla vittoria finale e non a una per 3-2 al Frosinone. Spalletti ha capito la mentalità dell'ambiente, di dove si trova".

Mateta non convocato dal Crystal Palace, il Milan ci crede. E Nkunku vicino alla Roma:

"Nkunku era un affare, lo ha portato Tare alla metà, aveva un bel pedigree ma non è riuscito a fare molto. Noto un'assenza sul fronte Juve, si approccia ai giocatori e non li prende. E non è solo Mateta. Vengono respinti sempre, non si riesca a capire cosa vogliano fare. Mi sembra strano questo mercato della Juve. Mi giunge voce che ci sia un ottimo rapporto tra Spalletti ed Elkann, questo mi lascia presagire che forse non ci sia tutto questo amore tra Comolli e Spalletti, perché anche tutto questo tentennamento per il rinnovo del tecnico non va. Non è una scelta di Comolli Spalletti. I giocatori lo considerano non solo un padre ma un maestro Spalletti. Se tutto questo non viene condiviso dalla società, purtroppo perdi potere".

Come vede la Roma?

"Dietro l'Inter vedo la Roma. Mi sembra realmente l'unica che possa fare qualcosa di più".

Como-Atalanta snodo importante:

"La vince facile il Como. Stiamo scoprendo per esempio Douvikas, che sta uscendo alla grande come qualità tecniche. Poi Baturina è pazzesco, ma è tutta la squadra che sta crescendo attorno al maestro. Il tempo parla per Fabregas. Poi vorrei vedere tutti questi tecnici con grandi squadre, perchè non avrai tutti i giocatori che pendono dalle tue labbra".

Napoli-Fiorentina, chi riparte?

"Il Napoli è sempre più 'infortunato'. Da queste cose si vede il Conte che ti sorprende. Vedo il Napoli favorito ma è uno snodo importante".

Occhio al Torino che viene da 4 ko di fila e avrà Lecce e Fiorentina:

"Il Torino rischia. Avevo messo il Cagliari ma ha avuto un colpo di coda ultimamente per portarsi fuori. Il Torino è in caduta ibera, ha perso appeal non solo con l'allenatore ma anche all'interno dello spogliatoio".

Sorteggi playoff Champions League, come li commenta?

"Partita dura per l'Atalanta, poi occhio al Bodo Glimt, suggestivo lo scontro Spalletti-Osimhen".