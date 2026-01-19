TMW Radio De Paola: “Milan grande squadra, lotta per lo scudetto. La Juventus è fuori dal giro”

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale.

Cosa ne pensa della contrapposizione tra filosofie di gioco che si sta sviluppando negli ultimi giorni?

"In campo si stanno scontrando sempre di più due filosofie. Una, propugnata per esempio da Allegri, secondo cui la squadra più forte alla fine tende ad emergere contro quella più debole a prescindere dallo sviluppo di gioco. Poi c'è l'altra filosofia, per esempio rappresentata di Spalletti, che invece cerca con le idee di gioco di sfondare qualsiasi bunker che si trovi di fronte. In questa polarizzazione si inseriscono due fattori dal punto di vista dell'informazione. Il primo è quello dell'amicizia. A volte un tecnico divento amico di un opinionista o di un giornalista, rendendo difficile per quest'ultimo essere asettico nel giudizio. Questo diventa deleterio, perché un conto è conoscere i protagonisti e un altro è lisciargli il pelo. Un altro tema poi è quello del richiamo al passato dei protagonisti. Di certo il passato conta, ma poi con il presente c'entra poco".

Il Milan può essere in grado di dar fastidio all'Inter per lo scudetto?

"Intanto bisogna togliersi la maschera: il Milan è una grande squadra, non ha le coppe europee e lotta giustamente per lo scudetto. Con il Lecce ha giocato una buona partita, cercando la profondità e sfruttando gli inserimenti dei centrocampisti. Può dar fastidio all'Inter sicuramente".

La Roma nel frattempo vince con Malen. Con altri innesti i giallorossi possono pensare di inserirsi anche per la lotta al titolo?

"Malen mi ha impressionato molto e non pensavo potesse fare la differenza già così presto. È abile e tecnico, ma è anche molto bravo nel saper difendere il pallone. La Roma in generale può dar fastidio anche per traguardi ambiziosi come lo scudetto. La Juventus invece la vedo fuori dal giro, perché la sconfitta contro il Cagliari pesa tantissimo. I bianconeri si stavano rilanciando alla grande, ma ora devono rielaborare il percorso, posto che la strada tracciata è quella giusta. Chiudo dicendo che in attacco Spalletti ha bisogno di una fisicità differente rispetto a quella di David e Openda".