All’Olimpico l’ex sfida l’ex (per la seconda volta in A)
A chiudere il 2025 della Serie A sarà una sfida nostalgia, almeno rivolgendo lo sguardo verso le due panchine!
Perché su quella giallorossa sarà seduto l’ex Gian Piero Gasperini: 274 partite fra Serie A e cadetteria con 111 vittorie, 68 pareggi, 95 sconfitte (per 179 match a punti) da genoano. Mentre su quella rossoblù ci sarà l’ex Daniele De Rossi: 22 impegni nel massimo campionato con 10 successi, 7 segni X, 5 battute d’arresto (per 17 gare positive) da romanista.
Soprattutto, nel caso di De Rossi, oltre 400 caps in Serie A con la maglia giallorossa sulle spalle.
Gasperini e De Rossi sono stati coach avversari in Atalanta-Roma 2-1 del 2023-2024.
Quella di stasera sarà, pertanto, la seconda sfida in A.
Per De Rossi sarà – anche – la prima sfida alla sua ex squadra, mai incrociata né da allenatore, né da giocatore (perché l’unica altra casacca indossata con le scarpette bullonate è quella blu e oro del Boca Juniors dall’altra parte del mondo).
Al contrario Gasperini ha testato il suo calcio contro il Vecchio Balordo per 19 volte fra Serie A e cadetteria. Nel massimo torneo, però, le sfide ammontano a 17 con questo bilancio: 11 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta.
Quando è arrivato il KO?
Campionato 2018-2019, 1-3 rimediato dalla sua Atalanta alla 17esima giornata. Successivamente ecco una striscia, ancora aperta, di 7 affermazioni e 4 pareggi.
TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ROSSI E GASPERINI IN CAMPIONATO
1 vittoria Gasperini
0 pareggi
0 vittorie De Rossi
2 gol fatti squadra di Gasperini
1 gol fatto squadra di De Rossi
TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL GENOA IN CAMPIONATO
11 vittorie Gasperini
6 pareggi
2 vittorie Genoa
39 gol fatti dalle squadre di Gasperini
18 gol fatti dal Genoa
