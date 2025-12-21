De Silvestri e il segreto del Bologna: "Un mix, abbiamo affrontato grandi sfide da Mihajlovic in poi"

Capitan Lorenzo De Silvestri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Napoli, ha raccontato dall'interno il suo Bologna. Queste le sue principali dichiarazioni in merito: "Questo gruppo vive le giornate così. Quando c’è da pedalare, siamo molto concentrati. Abbiamo fatto grandissime partite in questa maniera. Siamo molto amici tra di noi, con un bel mix di culture. Quando giochi contro grandi squadre, devi sopperire anche con il gruppo e penso che l’uomo venga prima del calciatore e questo gruppo ha affrontato grandissime sfide da Sinisa in poi. È un mix di cose che ci rende così”.

Quanto dovrete esser forti mentalmente domani?

“Noi in squadra siamo una bella realtà sotto il profilo umano. Ciascuno di noi prende l’iniziativa per tirare fuori il massimo da tutti anche con le parole. Avere un solo leader non è bello, noi ne abbiamo tanti. Orsolini ha motivato tutti prima dell’Inter. La Coppa è qui, noi siamo qui, credo che l’affronteremo al meglio e sotto questo punto di vista sono fiducioso”.

C'è ansia per domani?

“Io vado a braccio su quelle che sono le mie sensazioni. Metto a disposizione la mia esperienza di 20 anni di Serie A. Il nostro gruppo sono tre anni che performa a livello incredibile. Io sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. c’è una grande predisposizione alla voglia di fare gruppo. Tutti sono coinvolti nelle dinamiche dello spogliatoio”

Rileggi qui tutte le parole di De Silvestri in conferenza