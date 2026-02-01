TMW Bologna, i tifosi caricano la squadra prima del Milan. De Silvestri: "Restiamo uniti e positivi"

Questa mattina i tifosi del Bologna si sono ritrovati al centro tecnico Niccolo Galli per caricare la squadra in vista del match di martedì sera contro il Milan.

All’incredibile bagno di folla rossoblù, che ha spronato i ragazzi di Vincenzo Italiano a suon di cori e applausi scroscianti, ha voluto rispondere il capitano Lorenzo De Silvestri brandendo un megafono in mano: "Vi ringraziamo davvero! Vi dico una sola cosa: questo gruppo qui ha dato tante soddisfazioni, ma vi posso garantire che è un gruppo che continua a lavorare tutti i giorni. Dal primo all’ultimo di noi. Una promessa che ci possiamo fare, seria e vera, è che da qui fino all’ultima partita della stagione resteremo insieme, uniti e sempre positivi. Questo qualunque cosa succeda, mi raccomando".

Come arriva il Bologna

Dopo aver centrato la seconda vittoria del 2026 nell’ultimo turno della League Phase di Europa League, il Bologna tenterà di riscattarsi e ritrovare il successo anche in campionato. Ci proverà al Dall’Ara, dove i tre punti mancano dal 9 Novembre (2-0 sul Napoli), sebbene l’avversario non sarà dei più semplici. Contro la vicecapolista Milan, Vincenzo Italiano adotterà qualche cambiamento rispetto alla gara di giovedì, ma non dovrebbe stravolgere la formazione. Il tecnico rossoblù - che fin qui in 84 panchine non ha mai riproposto lo stesso 11 per due match consecutivi - potrebbe ridurre al minimo le turnazioni e dar spazio agli uomini maggiormente in forma. In porta ci sarà sicuramente Ravaglia, che sostituirà lo squalificato Skorupski. In difesa Zortea potrebbe essere riproposto a discapito di un Holm non ancora al top della condizione. L’altro posto sarà di Miranda, mentre al centro rientrerà Heggem al fianco di uno tra Vitik e Casale, con il ceco favorito. A centrocampo tutto ruota intorno alla presenza di Jens Odgaard: con lui la linea mediana del 4-2-3-1 sarà composta da Freuler e Pobega, mentre senza il danese verrà riproposto il 4-3-3 con uno tra Ferguson e Moro come mezzala destra. In attacco con il rientro di Bernardeschi e la graduale crescita di Immobile, Vincenzo Italiano avrà l’imbarazzo della scelta: 8 giocatori per tre maglie. A spuntarla dovrebbero essere Orsolini a destra, Castro al centro e Rowe a sinistra (di poco favorito su Cambiaghi). (da Bologna, Leonardo Nevischi)