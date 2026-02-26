Del Piero: "La Juventus deve avere questo spirito ogni giorno". E parla della mentalità dei giocatori

Ai microfoni di CBS Sports Golazo, Alessandro Del Piero ha discusso con Thierry Henry della prestazione di ieri della Juventus contro il Galatasaray, gara che ha portato all'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:

Henry chiede a Del Piero cosa succederà adesso alla Juventus.

"Questo spirito competitivo che abbiamo visto col Galatasaray loro devono portarlo in campo ogni giorno. Non ogni domenica, ogni giorno. Solo così puoi andare oltre i punti deboli che la squadra oggettivamente ha. Domenica hanno una gara enorme con la Roma, se perdono vanno a 7 punti di distanza dalla Champions e io so cosa significa la Champions per questo club. Devono trovare il modo di finire la stagione nel modo giusto".

Cosa ha portato Spalletti alla Juventus?

"Spalletti ha portato qualcosa alla squadra. Organizzazione, i giocatori in campo sanno cosa fare, migliore personalità. Ieri hanno giocato senza paura e senza troppa responsabilità, perché sapevano che era quasi già compromessa anche se non ce l'avessero fatta. Ora i giocatori devono dimostrare ogni giorno di avere responsabilità nell'indossare una maglia così pesante. In ogni grande squadra tu devi poter contare sulle dita di una mano le volte in cui giochi male, mentre nelle piccole puoi contare sulle dita di una mano le volte in cui giochi bene. E' una mentalità diversa".

A volte nelle squadre italiane sembra manchi quella voglia di non mollare mai...

"Anche per alcune scelte sbagliate con alcuni giocatori, non parlo di giocatori non bravi ma di giocatori non giusti. Servono 6-7 giocatori che danno l'ossatura che sanno dove sono e cosa fare. Il motto Fino alla fine? Viene da generazioni passate, significa che tutto può accadere. E ieri ci è mancato pochissimo, perché col tiro di Zhegrova avremmo potuto dire qualcos'altro".