Del Piero consola la Juventus: "Mi ha emozionato, serata pazzesca con il Galatasaray"

La Juventus è andata soltanto vicina a centrare l'impresa, in 10 contro 11 contro il Galatasaray, salvo però arrendersi ai tempi supplementari. A margine dell’evento “Unexpected” di Adidas, di cui è testimonial, la bandiera bianconera Alessandro Del Piero ha parlato della serata vissuta dalla squadra di Luciano Spalletti. "Mercoledì sera ero allo stadio, ho vissuto una serata pazzesca" - le sue parole riportate da Tuttosport - ", la Juve mi ha emozionato. Ha fatto una prova incredibilmente alta sotto tutti i profili, inoltre era pure in 10 contro 11".

Insomma, non tutto è da buttare per Yildiz e compagni secondo Del Piero: "e ci soffermiamo alla partita col Galatasaray, sicuramente è stato un bel segnale per la Juve, nonostante sia uscita", fa notare. Intanto il livello nelle coppe europee si è alzato, con squadre da Paesi prima non protagonisti che riescono a raggiungere livelli impensati.

Il bilancio non è positivo per le italiane: "L’Atalanta ha fatto un'impresa storica, bellissima, la Juve come detto prima ci è andata veramente molto vicino, l’Inter ha avuto questa défaillance". Ora per i bianconeri arriva la Roma: "A meno quattro dalla Roma, sarà certamente decisiva", dice in riferimento alla qualificazione in Champions. Per lo Scudetto, è una corsa ormai riservata a pochi: "C’è ancora lo sconto diretto col Milan, quindi staremo a vedere" - ha aggiunto Del Piero.