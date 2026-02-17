Del Piero non crede alle rimonte: "Atalanta e Juve possono farcela? Nì"

Alessandro Del Piero non crede più di tanto alle possibilità di rimonta della Juventus e dell’Atalanta. I bianconeri ripartiranno dal 5-2 incassato in casa del Galatasaray, i nerazzurri dal 2-0 di Dortmund. Appuntamento, in entrambi i casi, a mercoledì prossimo, rispettivamente a Torino e Bergamo.

Ma con poche speranze, almeno secondo Pinturicchio, ospite fisso negli studi di Sky Sport: “Possono ribaltare al ritorno? Nì. Forse per quanto visto stasera ce l’ha Atalanta, anche perché ha un gol in meno da recuperare. Però questo destino comune parte da un trauma condiviso, come quello di un cambio di allenatore.

Sono vicende che un gruppo squadra deve sostenere. Le prossime partite determineranno chi ha fatto la mossa giusta o se è un anno transitorio per entrambe”.