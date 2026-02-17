Del Piero: "La Juve ha pagato sabato. Quando giochi ogni tre giorni si vede il reale valore"

Nello studio di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato il 5-2 incassato dalla Juventus in casa del Galatasaray nella partita di andata dei playoff di Champions League: “Luciano Spalletti ha parlato di tutto, dalla consapevolezza dei giocatori in poi, delineando un concetto: se la Juventus non gioca al massimo, rischia di commettere errori banali, che poi ti puniscono. Ma anche di non avere presenza in campo e personalità, alla fine gli altri giocano a calcio e ti travolgono.

Stasera il Galatasaray ha fatto una partita ottima, aveva Sané e Icardi in panchina per dirne alcuni, ma chi ha giocato ha fatto una partita eccezionale. Hanno giocato meglio della Juve. Spalletti lo ha ammesso, oggi la Juve ha fatto davvero fatica: forse mentalmente e fisicamente comincia a pagare quello che è successo sabato, nel senso che è stata una partita impegnativa.

Quando giochi ogni tre giorni partite in cui devi essere al massimo e fare bene, è lì che si vede la reale potenzialità di una squadra. Se la Juve non riesce a fare questo bene, pagherà”.