Del Piero risponde a Sala: "Mi fa piacere che il sindaco di Milano trovi il tempo di cercare i miei video"

Alessandro Del Piero risponde a Beppe Sala. Ieri il sindaco di Milano, notoriamente tifoso interista, aveva inserito l’ex capitano della Juventus tra gli storici simulatori bianconeri. Parole che hanno sorpreso Pinturicchio: “Ho letto, ho letto - ha detto dagli studi di Sky Sport -. Sono rimasto sorpreso, anche perché io non avevo parlato di Bastoni. Io ho sempre cercato di rispondere sul campo, e non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con i tifosi delle cose.

Poi Sala è anche il sindaco di Milano, rispetto la sua figura e le istituzioni, ma non mi sembra il caso di mettermi a discutere con lui di calcio. Penso abbia cose più importanti a cui pensare, mi fa piacere abbia dedicato del tempo a cercare i miei video sui social”.