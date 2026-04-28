Del Piero: "PSG e Bayern non hanno punti deboli. Sarebbe stato bello vederle in finale"

L'ex attaccante Alessandro Del Piero è presente questa sera negli studi di Sky Sport per commentare l'andata della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

E Del Piero si esprime così su quelli che dovrebbero essere i temi portanti della sfida di questa sera al Parco dei Principi: "Si sfidano due squadre che giocano un calcio con molte similitudini, il PSG per me ha qualcosina in più rispetto al Bayern: Luis Enrique ha saputo adattarsi, sistemando la fase difensiva e sfruttando molto il contropiede. Invece, così fulminei come il PSG, ne ho visti fare pochi al Bayern".

E ancora, prosegue così Del Piero, sviluppando il concetto che aveva appena espresso: "D'altronde davanti c'è Kane che è un organizzatore e finalizzatore, i francesi hanno tutti velocisti. Magari il Bayern potrà sfruttare di più i piazzati, ma fondamentalmente sono due squadre che non hanno punti deboli. E che sarebbe stato bello vedere in finale".

In conclusione, a Del Piero viene chiesto un pronostico o comunque cosa aspettarsi: "Non so neanche cosa aspettarmi, sono due squadre talmente forti che potrebbero persino allungarsi a un certo punto. E magari viene fuori uno 0-0 noioso per la tensione e perché si annullano a vicenda".