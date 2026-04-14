Del Piero: "Il PSG oggi accetta di difendersi. Non è più quello di Messi, Neymar e Mbappé"

Alessandro Del Piero, storico ex capitano della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della serata di Champions: "Il PSG ha un pizzico più di genialità, ha più fantasia a centrocampo, mentre il Bayern Monaco è più quadrato, solido, organizzato. Sono le due squadre che potenzialmente hanno tutto, alle altre invece manca un pezzettino. L'Atletico Madrid difende e contrattacca, ma fa fatica nel cambio di strategia: in 10 contro 11 in casa non puoi rischiare, non puoi".

Del Piero ha proseguito il suo ragionamento: "Il Barcellona ha una mentalità che è la sua forza, ma anche il suo limite perché non puoi prendere gol al 20' avanti 0-2. Chi vince ha più armi a disposizione per me, poi ogni tanto qualcuno che fa solo una cosa bene vince. La qualità fa la differenza, se hai giocatori come Dembele che saltano l'uomo... All'attaccante, al difensore, a centrocampo arrivano palloni diversi. Il PSG oggi accetta di difendersi, non è più quello di quando c'erano Messi, Neymar e Mbappe".