Di Canio sicuro: "Nella Juve farebbe fatica anche Van Basten. Il contorno non è di livello"

Negli studi di Sky Sport, prima del fischio di inizio della sfida tra la Juventus e il Benfica, si discute delle difficoltà della Juventus nel segnare con i propri centravanti. Vlahovic, David e Openda, interpreti diversi che non hanno risolto il problema gol ed è per questo che per l'opinionista Paolo Di Canio ritiene che il problema sia più di contesto. "I bianconeri potrebbero prendere anche Van Basten, ma se non lo metti a proprio agio diventa un problema. Gli attaccanti della Juve, che già hanno delle carenze, non vengono messi nelle migliori condizioni di segnare".

Di Canio ritiene che l'unico giocatore a provare a innescare gli attaccanti sia Kenan Yildiz, diversa invece la sua considerazione su Conceicao e Zhegrova: "Sono 'bellini', sono 'carini' quando giocano, ma non determinano negli ultimi metri".

Per l'ex calciatore della Lazio, anche Khephren Thuram deve migliorare da questo punto di vista: "Spalletti vorrebbe provare a trasformarlo nel suo Anguissa. Ma anche lui porta palla, poi arriva negli ultimi 20 metri, e alla fine manca sempre qualcosa. Nelle difficoltà della Juventus a segnare il problema è che, a parte Yildiz, il contorno non è di livello".