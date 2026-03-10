Di Canio affascinato dall'eloquio di Palladino: "Idee chiare e capacità di spiegarle"

L'Atalanta scende in campo questa sera alle ore 21:00 per la sfida tanto affascinante quanto ai limiti dell'impossibile contro il forte e favorito Bayern Monaco, con il doppio ottavo di finale di Champions League che si apre questa sera con i 90 minuti di andata, che si disputano sul campo della Dea.

Nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport si è presentato Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, al quale è stato chiesto conto delle scelte tattiche di questa sera, con i nerazzurri che si schiereranno con un inedito 4-4-2 con il quale l'idea è di dare massima copertura alle fasce. E ha spiegato il tecnico della Dea: "Noi non amiamo tanto la zona, cerchiamo i duelli e di andare a prenderli alti. Giocare in Europa uomo contro uomo puoi pagarla, ma abbiamo studiato il Bayern: se ti metti basso hanno sempre vinto, se vai un po' più alto puoi metterli anche in difficoltà. Oggi abbiamo adottato questo piano gara".

Una analisi che ha raccolto il favore di Paolo Di Canio. L'ex attaccante, presente nello studio dell'emittente satellitare per commentare la notte di Champions, ha detto: "Ha le idee chiare e capacità di spiegarle. Ha detto di non essere d'accordo su alcune cose, ma vorrei sempre che invece delle tensioni post-partita ci sia un confronto simile. Così possiamo capire di più le loro idee e magari generare dibattito. Molto bello capire perché vengono prese certe decisioni".