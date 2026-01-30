Reggiana, ecco il sostituto di Saro: arriva Cardinali dal Cittadella
TUTTO mercato WEB
Dopo aver risolto in anticipo il contratto di Gianluca Saro con la Cremonese, la Reggiana ha annunciato l'arrido del portiere Cardinali dal Cittadella dove in questa stagione è sceso in campo solo in tre occasioni. Questo il comunicato degli emiliani:
"Il club granata ufficializza l’arrivo a titolo definitivo dal Cittadella di Matteo Cardinali. Estremo difensore, classe 2001, è cresciuto nel Settore Giovanile della Roma prima delle esperienze in Serie C con le maglie di Matelica, Latina e Cittadella. Cardinali firma con la Reggiana un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo a favore della Società".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile