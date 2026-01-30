Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Live TMW

Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund

Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 12:30
Niccolò Righi

Ore 12.30 - Terminato il sorteggio del playoff di Champions League

Ore 12.29 - Questo il tabellone completo
silver side
Monaco - Paris Saint Germain
Galatasaray - Juventus
Benfica - Real Madrid
Borussia Dortmund - Atalanta

Blue side
Qarabag - Newcastle
Club Brugge - Atletico Madrid
Bodo Glimt - Inter
Olympiacos - Bayer Leverkusen

Ore 12.25 - Per l'Inter, infine, c'è il Bodo/Glimt!

Ore 12.23 - Per la Juventus c'è il Galatasaray!

Ore 12.22 - L'Atalanta pesca il Borussia Dortmund!

Ore 12.11 - E' iniziato l'evento a Nyon. Dopo un piccolo discorso introduttivo del presentatore Pedro Pinto e un video riassuntivo dell'ultima giornata della fase di campionato e delle 16 squadre che si giocheranno l'accesso agli Ottavi - tra cui le nostre tre italiane -, sono saliti sul palco il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti e la leggenda francese Robert Pires, designato per il sorteggio delle partite.

Ore 11.57 - Quando si giocano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta?
Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì.
Andata: 17/18 febbraio 2026
Ritorno: 24/25 febbraio 2026

Ore 11.53 - Quali sono le squadre teste di serie?
Teste di serie: Real Madrid (ESP), Inter (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Newcastle (ENG), Juventus (ITA), Atletico Madrid (ESP), Atalanta (ITA), Bayer Leverkusen (GER).
Non teste di serie: Borussia Dortmund (GER), Olympiacos (GRE), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR), Monaco (FRA), Qarabağ (AZE), Bodø/Glimt (NOR), Benfica (POR).

Ore 11.50 - Sorteggi playoff Champions League, alle 12:00 il via presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).
Le italiane interessate sono l'Inter, la Juventus e l'Atalanta. Per la formazione allenata da Cristian Chivu ci sarà una tra i norvegesi del Bodo/Glimt e i portoghesi del Benfica; per i bianconeri una tra i turghi del Galatasaray e i belgi del Club Brugge; per la Dea una tra i tedeschi del Borussia Dormund e i greci dell'Olympiacos.

Come funzionano gli accoppiamenti?
I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb

L'ex milanista Hauge guida i "salmonari": Inter alla prova Bodo/Glimt negli spareggi... L'ex milanista Hauge guida i "salmonari": Inter alla prova Bodo/Glimt negli spareggi Champions
Inchiesta ultras, Marotta in commissione antimafia: "Audizione andata bene" Inchiesta ultras, Marotta in commissione antimafia: "Audizione andata bene"
Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale:... Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB... Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB
L'ex milanista Hauge guida i "salmonari": Inter alla prova Bodo/Glimt negli spareggi... L'ex milanista Hauge guida i "salmonari": Inter alla prova Bodo/Glimt negli spareggi Champions
Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta... Live TMWPlayoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Roma-Ferguson, l'allenatore del Brighton Hurzeler non esclude un ritorno: "Tutto... Roma-Ferguson, l'allenatore del Brighton Hurzeler non esclude un ritorno: "Tutto è possibile"
Genoa, i convocati contro la Lazio: quanti rumor, ma De Rossi chiama Norton-Cuffy... Genoa, i convocati contro la Lazio: quanti rumor, ma De Rossi chiama Norton-Cuffy
Sassuolo, dalle 12.30 la conferenza stampa di Grosso Live TMWSassuolo, dalle 12.30 la conferenza stampa di Grosso
Saelemaekers shock: "Con il VAR se ti senti toccare in area, vai giù. E resti a terra... Saelemaekers shock: "Con il VAR se ti senti toccare in area, vai giù. E resti a terra più a lungo"
Parma, ko Almqvist: c'è lesione, lungo stop per l'attaccante danese Parma, ko Almqvist: c'è lesione, lungo stop per l'attaccante danese
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
