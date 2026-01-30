Live TMW Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund

Ore 12.30 - Terminato il sorteggio del playoff di Champions League

Ore 12.29 - Questo il tabellone completo

silver side

Monaco - Paris Saint Germain

Galatasaray - Juventus

Benfica - Real Madrid

Borussia Dortmund - Atalanta

Blue side

Qarabag - Newcastle

Club Brugge - Atletico Madrid

Bodo Glimt - Inter

Olympiacos - Bayer Leverkusen

Ore 12.25 - Per l'Inter, infine, c'è il Bodo/Glimt!

Ore 12.23 - Per la Juventus c'è il Galatasaray!

Ore 12.22 - L'Atalanta pesca il Borussia Dortmund!

Ore 12.11 - E' iniziato l'evento a Nyon. Dopo un piccolo discorso introduttivo del presentatore Pedro Pinto e un video riassuntivo dell'ultima giornata della fase di campionato e delle 16 squadre che si giocheranno l'accesso agli Ottavi - tra cui le nostre tre italiane -, sono saliti sul palco il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti e la leggenda francese Robert Pires, designato per il sorteggio delle partite.

Ore 11.57 - Quando si giocano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta?

Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì.

Andata: 17/18 febbraio 2026

Ritorno: 24/25 febbraio 2026

Ore 11.53 - Quali sono le squadre teste di serie?

Teste di serie : Real Madrid (ESP), Inter (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Newcastle (ENG), Juventus (ITA), Atletico Madrid (ESP), Atalanta (ITA), Bayer Leverkusen (GER).

Non teste di serie : Borussia Dortmund (GER), Olympiacos (GRE), Club Brugge (BEL), Galatasaray (TUR), Monaco (FRA), Qarabağ (AZE), Bodø/Glimt (NOR), Benfica (POR).

Ore 11.50 - Sorteggi playoff Champions League, alle 12:00 il via presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).

Le italiane interessate sono l'Inter, la Juventus e l'Atalanta. Per la formazione allenata da Cristian Chivu ci sarà una tra i norvegesi del Bodo/Glimt e i portoghesi del Benfica; per i bianconeri una tra i turghi del Galatasaray e i belgi del Club Brugge; per la Dea una tra i tedeschi del Borussia Dormund e i greci dell'Olympiacos.

Come funzionano gli accoppiamenti?

I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

