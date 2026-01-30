Ufficiale
Catanzaro, ecco Gonçalo Esteves. Il laterale portoghese arriva dall'Udinese
Il Catanzaro ha tesserato il laterale destro Gonçalo Esteves dall’Udinese. Il giocatore classe 2004 nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Alverca in Portogallo collezionando sette presenze con un gol all’attivo. Come si legge nell’apposita sezione dedicata al calciomercato il lusitano arriva in giallorosso a titolo definitivo. Si attende ora il comunicato del club calabrese per conoscere i dettagli del contratto firmato da Esteves.
