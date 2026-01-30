Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB

A Nyon è andato in scena il sorteggio per i playoff di Champions League, con Inter, Juventus e Atalanta che hanno scoperto le rispettive avversarie del doppio confronto che regalerà l'accesso agli ottavi di finale della competizione. In attesa delle specifiche delle singole gare, l'andata del playoff si giocherà il 17-18 febbraio, il ritorno il 24-25 febbraio.

Questo il sorteggio del playoff:

Borussia Dortmund-Atalanta

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Galatasaray-Juventus

Club Brugge-Atletico Madrid

Monaco-PSG

Qarabag-Newcastle

Benfica-Real Madrid

Bodo/Glimt-Inter

Dopo le due partite dei playoff, prenderà il via la vera e propria fase ad eliminazione diretta, con un nuovo sorteggio a tracciare la rotta. Intanto però si conoscono già le possibili avversarie delle italiane, in caso di passaggio del turno. La Juventus in caso di passaggio del turno troverà sicuramente un'inglese, una fra Liverpool e Tottenham. Andrà peggio, con l'eventuale qualificazione, all'Atalanta che troverebbe una fra Arsenal e Bayern Monaco. L'Inter, dall'altra parte del tabellone, in caso di qualificazione troverebbe una fra Manchester City e Sporting Lisbona.