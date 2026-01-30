Spezia, Sernicola: "Qui c'è un'organizzazione e un tifo da Serie A. Ora salviamoci"

“Lo Spezia è una squadra che negli ultimi anni ha galleggiato tra A e B, la scorsa stagione ha disputato la finale play-off, una società bene organizzata di cui mi hanno parlato bene tanti miei compagni”. L’esterno Leonardo Sernicola dalle colonne de Il Secolo XIX parla così della scelta di trasferirsi nel club ligure dopo una prima parte di stagione ai margini della Cremonese in Serie A: “Quest’anno la squadra è partita male dopo aver sfiorato la Serie A, mentre il Frosinone ha fatto il contrario, ma ora dobbiamo dimostrare il nostro effettivo valore”.

“Qui c’è un’organizzazione da serie A, stadio e tifo sono da massima serie, ovvio che adesso si deve pensare alla salvezza, ma mettendo già le basi per il futuro. - prosegue il classe ‘97 – Al Picco ci avevo giocato in una delle partite più belle dello scorso anno con il Pisa e non vedo l’ora di tornarci con la maglia bianca addosso, dal primo all’ultimo quando vai a salutare i tifosi ti dà forti emozioni, anche quando sei stanco il tifo ti spinge e deve essere un nostro punto di forza”.

Spazio infine alle sue caratteristiche: “Le potenzialità mentali, non avere mai mollato, rimanere equilibrato, nei momenti belli non esaltarsi troppo, in quelli meno buoni non deprimersi, come nei mesi dove non ho giocato, questo è la mia migliore caratteristica”.