Bari-Palemo, i convocati di Inzaghi: non ancora disponibile Magnani. Ma c'è Gyasi

Questa sera in campo il Palermo, che farà visita al Bari in occasione della sfida che aprirà la 22ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento fissato al 'San Nicola', con fischio di inizio del match fissato alle ore 20:30.

Sulla rosa a disposizione, nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri, ha così parlato mister Filippo Inzaghi: "Magnani sta bene, chiaramente ha avuto questo problema. Da tre giorni si allena forte e chiaramente domani non potevamo rischiarlo. Farà ancora due-tre giorni di preparazione perché è stato fermo un mese. È guarito dall’infortunio, per fortuna era la cosa più importante. Le sue vicende personali vanno meglio, altrimenti non sarebbe qui con noi. Per noi Magnani è un acquisto incredibile, nonostante abbiamo una difesa importante lui ci alzerà il tasso. Da lunedì dovrebbe cominciare ad allenarsi con la squadra. Io penso che fra una o due settimane sarà pronto per poter giocare. Sono molto contento di chi ho sulla trequarti, Le Douaron ha fatto il suo, Vasic sta facendo bene e Gyasi è appena rientrato dopo tanti mesi. Sono molto contento di loro tre e sono sicuro che ci daranno sempre di più”.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Di Bartolo, Joronen, Gomis;

DIFENSORI: Augello, Bani, Bereszynski, Ceccaroni, Pierozzi, Peda;

CENTROCAMPISTI: Blin, Giovane, Gyasi, Gomes, Palumbo, Ranocchia, Segre, Vasic;

ATTACCANTI: Corona, Le Douaron, Pohjanpalo.