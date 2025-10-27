Esclusiva TMW Amoruso: “Juventus non all’altezza, poche colpe di Tudor”

“L’esonero di Tudor è strano. La Juve è in difficoltà ma ora arrivano delle partite in cui si può fare risultato. Avrei aspettato le prossime partite… Igor non è il colpevole delle difficoltà della Juventus”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante della Juventus, Nicola Amoruso.

Ha sentito Tudor in queste ore?

“Gli ho scritto un messaggio. Sono dispiaciuto ma il calcio è anche questo. Igor non è l’unico colpevole di questa situazione”.

Cosa succede alla Juve?

“Ce lo chiediamo tutti. I risultati sono venuti meno, ma mi chiedo: è una squadra costruita bene per Tudor? È stato fatto poco o niente sul mercato. Questa squadra non è all’altezza delle altre concorrenti per traguardi prestigiosi. Mi aspettavo che si desse più tempo a Igor”.

Spalletti l’uomo giusto per la Juve?

“Chi arriverà vorrà delle garanzie. In alcuni reparti questa squadra va ricostruita. Perché non è stato fatto prima con Tudor?”.