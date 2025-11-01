Di Natale: "Con Spalletti Vlahovic segnerà una ventina di gol. Yildiz può farne una quindicina"

"Bella e vincente". Così Antonio Di Natale si aspetta la Juventus di Luciano Spalletti. L'ex attaccante dell'Udinese ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del nuovo allenatore bianconero che lui conosce molto bene. Fra gli argomenti trattati ovviamente il fatto che l'ex ct della Nazionale azzurra riesca a valorizzare gli attaccanti a disposizione:

"Mi aspetto una ventina di gol da Vlahovic e anche David e Openda possono avvicinarsi a quei numeri. Spalletti esalta i suoi attaccanti lavorando molto suoi movimenti, sui sincronismi tra le linee e sulle caratteristiche dei difensori da affrontare". Chi non sarà della partita per infortunio, ma contro lo Sporting sarà a disposizione, sarà Kenan Yildiz. Il talento della Juve oggi sarà il grande assente per Di Natale:

"È un peccato, ma sono convinto che il turco diventerà il primo degli spallettiani. Il mio amico Montella, che è il suo ct nella Turchia, dice che il ragazzo in allenamento lascia a bocca aperta e non faccio fatica a crederci visto quanto è decisivo in partita. Spalletti mette la qualità sempre al centro e Yildiz è uno che tira in porta 7-8 volte a gara: può segnare una quindicina di gol da qui alla fine della stagione e diventare un top assoluto".