Di Natale: "Spalletti raggiunge gli obiettivi. Spero di vedere la Juventus con il 4-3-3"

La Juventus può ancora lottare per lo scudetto. Parola di Antonio Di Natale. L'ex numero 10 dell'Udinese ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione bianconera che in questi giorni ha cambiato guida tecnica esonerando Igor Tudor e affidando la panchina a Luciano Spalletti, che lo stesso Di Natale conosce molto bene: "La stagione è all’inizio - ha esordito -. Serviranno lavoro e un pizzico di pazienza. Luciano, quando ha la possibilità di lavorare tutti i giorni sul campo, fa migliorare le cose e raggiunge gli obiettivi".

Nessun messaggio d'in bocca al lupo al suo ex mister ma "lunedì ci siamo incontrati e - ha raccontato - mi ha trasmesso una voglia incredibile di tornare in panchina dopo il divorzio doloroso dalla Nazionale. Domenichini lo sento tutti i giorni e anche lui aveva una gran voglia di ricominciare".

L'ex attaccante dei friulani ha poi commentato il lavoro tattico di Spalletti, o meglio se lui dovesse disegnare uno schieramento della Juventus sarebbe questo: "Luciano, giustamente, ha fatto capire che inizialmente darà continuità al lavoro svolto dal predecessore Igor Tudor - ha concluso Di Natale -. In futuro spero di vedere la Juventus con il 4-3-3 e il tridente composto da Conceicao-Vlahovic-Yildiz".