Dieci sconfitte in diciassette partite: i top della Fiorentina si sono svalutati di oltre 50 milioni

Quanto sta costando questa stagione alla Fiorentina? Dieci sconfitte in diciassette partite, nove punti conquistati, ultimo posto in graduatoria. La distanza con la salvezza non si è (ancora) allargata perché il Genoa giocherà stasera: quindi la distanza è di cinque, ma il rischio è che senza invertire la rotta sia praticamente impossibile sperare di rimanere in Serie A. Quella contro il Parma è stata una sconfitta sonora più nelle idee che nelle dimensioni, perché dopo il cinque a uno contro l'Udinese sembrava muoversi qualcosa.

Ma quanto si è svalutata la Fiorentina? In questo momento si può dire che Moise Kean non può più valere i 53 milioni della clausola di risoluzione di un anno fa, considerati i soli due gol fatti finora: 35 milioni attualmente sarebbero un buon incasso. Gudmundsson è stato pagato 15 milioni più 8 per il prestito dell'anno scorso e difficilmente potrà essere ceduto oltre i 15. Cifre simili per Dodo, per cui la richiesta era intorno ai 30.

Per non parlare di Pietro Comuzzo, che sembrava a un passo dal Napoli per oltre 30 milioni ma è rimasto e ora difficilmente può valerne 20, al netto della sua giovane età. Quindi solo per i quattro giocatori più "valutati" di questa rosa siamo intorno a una cinquantina di milioni, rimanendo comunque con valutazioni alte che, in caso di Serie B, potrebbero abbassarsi ulteriormente.

Le spese sul mercato in estate, in milioni

Fagioli 13,5

Fazzini 9

Gosens 7

Gudmundsson 15

Lamptey 3 milioni

Nicolussi 1

Piccoli 25

Sohm 15