Dall'Inghilterra: il Fulham punta a rafforzare l'attacco e mette nel mirino Moise Kean

Il Fulham sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di riportare in Premier League Moise Kean, centravanti della Fiorentina, per rinforzare un reparto offensivo che continua a rappresentare un punto debole nella lotta per la salvezza. Il tecnico Marco Silva, che già in estate aveva chiesto innesti di maggiore qualità, si trova infatti a gestire una situazione complicata: Rodrigo Muniz rientra con prudenza dall’infortunio al bicipite femorale, Samuel Chukwueze sarà indisponibile durante la Coppa d’Africa e Raul Jimenez, ormai 34enne, va gestito con attenzione nel fitto calendario invernale.

La dirigenza dei Cottagers è consapevole che, nonostante i quattro punti di margine sul West Ham, terzultimo, la classifica resta estremamente corta. Le vittorie ottenute contro Sunderland e Tottenham sono state rapidamente annullate dalle sconfitte con Manchester City e Crystal Palace, segno di una squadra ancora troppo incostante. E la delicata trasferta contro il Burnley, in programma questo fine settimana, potrebbe rivelarsi un crocevia della stagione.

Kean non è un nome nuovo nei radar del club londinese. Il Fulham aveva già mostrato interesse per l'attaccante italiano, che però non riuscì a lasciare il segno durante la sua esperienza all’Everton proprio sotto la guida di Marco Silva nel 2019.