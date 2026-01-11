Dimarco sblocca Inter-Napoli, Stramaccioni: "Il miglior sinistro d'Europa, senza dubbio"
L'Inter ha trovato il gol del vantaggio contro il Napoli già al minuto 9 della promettente sfida Scudetto del Meazza. A firmare l'1-0 in favore dei nerazzurri, un habitué del gol come Federico Dimarco.
Il laterale ha concluso una bella azione manovrata dell'Inter, nata con il recupero alto di Zielinski su McTominay e proseguita attraverso la ThuLa, fino all'assist decisivo di Thuram per l'accorrente Dimarco.
Presente nella cabina di commento di DAZN a San Siro per Inter-Napoli, l'allenatore Andrea Stramaccioni, ex nerazzurro, si è lasciato andare a una definizione entusiastica in telecronaca nei confronti di Dimarco: "Il miglior sinistro d'Europa, senza dubbio".
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
