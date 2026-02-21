Juventus, Stramaccioni fa notare: "Spalletti chiede attenzione e prendi quel gol dopo 10 minuti?"

La Juventus frena ancora: sconfitta per 2-0 dei bianconeri in casa contro il Como. Un momento non facile per la Signora, con lo stesso tecnico Luciano Spalletti che ha espresso il proprio stupore per alcuni errori individuali dei suoi giocatori, in questa partita ed anche nelle ultime uscite.

Ai microfoni di Dazn l'allenatore Andrea Stramaccioni ha parlato di questo aspetto sottolineando come lo stesso Spalletti avesse cercato di metterci una pezza da questo punto di vista, senza evidentemente ottenere i risultati sperati fino ad ora. "Non voglio difendere la categoria" - ha detto Stramaccioni - ", ma se hai un allenatore che pone l'attenzione su questi errori, su una partita che non deve avere turbolenze e tu al 6' commetti un'ingenuità con un passaggio all'indietro ed all'11' prendi gol... secondo me è questa la cosa preoccupante".

Poi ha aggiunto: "C'è un focus, una luce accesa su questo atteggiamento che ha portato un po' di superficialità e dopo 10 minuti avviene questo. I valori della Juventus sono innegabili, ma questo calo è troppo preoccupante". In merito al primo gol subito (gol da parte di Vojvoda), Stramaccioni ha poi confermato: "Errore di Di Gregorio? Sì, è innegabile". L'estremo difensore infatti non è parso sicuro sull'intervento, con il pallone finito in rete dopo il suo tentativo di intervento.