Calcio italiano in crisi? Stramaccioni: "Negli ultimi tre anni solo le inglesi hanno vinto più di noi"

"Credo che Allegri abbia posto delle grandi basi. Ha riportato il Milan nelle prime due posizioni, ha un derby per sottolineare un ottimo rapporto con i tifosi". Parla così Andrea Stramaccioni, a Rai Radio 1 in merito a vari temi legati al calcio italiano: "In caso di risultato positivo nel derby potrebbe riaprire il campionato, altrimenti si avvierebbe a cementare la qualificazione in Champions, sarebbe un ottimo punto di partenza. Il Milan può e deve aspirare a qualcosa in più e lo potrebbe fare ancora con Allegri".

Il fattore Vlahovic in questo finale di stagione per la Juventus: "Spalletti ha più volte denunciato la sua insoddisfazione per il ruolo di attaccante. Voleva fortemente un rinforzo durante il mercato invernale, ma alla fine non è arrivato nessuno. Ora può ritrovare Vlahovic che, nella prima partita a Cremona, mise subito al centro del progetto. Recupero importante ma è anche un giocatore in scadenza. Il tema della maglia numero 9 della Juve sarà dibattito fino a fine stagione".

Perché il calcio italiano fatica così tanto in Europa? "Non sono però nello schieramento che critica il nostro campionato. L'anno scorso l'Inter ha fatto finale di Champions, Atalanta e Roma hanno vinto trofei europei, la Fiorentina ha fatto due finali. Credo solo che siano delle fasi, legate anche a dei momenti delle nostre squadre. La Juve è in un anno di transizione, l'Inter è incappata in una partita storta in Norvegia, contro una squadra forse sottovalutata. Difendo il nostro campionato. Roma-Juventus è stata una partita stupenda, che se fosse stata di Premier League ne starebbe parlando tutto il mondo. Sicuramente una grande amarezza, ma se guardiamo agli ultimi tre anni solo le inglesi hanno vinto più delle italiane".