Disastro Doig: secondo rigore, stavolta buono, e vantaggio Torino. Vlasic spiazza Muric

Pomeriggio da dimenticare per Josh Doig, che causa il secondo rigore di giornata mettendo nei guai il Sassuolo: stavolta il fallo da rigore è su Simeone e se nella prima occasione il VAR aveva salvato lo scozzese per un fallo precedente, stavolta è tutto buono e senza nessun bisogno della tecnologia. Dal dischetto Vlasic spiazza Muric e porta avanti il Torino.

