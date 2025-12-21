Live TMW Torino, Baroni: "Soddisfatto della prova, non dobbiamo scendere da questo livello"

17.08 - Marco Baroni, allenatore del Torino, parla in conferenza stampa alla fine del match contro il Sassuolo giocato quest'oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valido per la 16esima giornata di Serie A. Tra poco le sue dichiarazioni.

Che cosa sta cambiando nel Torino?

"Oggi quello che mi è piaciuto di più, chiaro che siamo contenti per la vittoria, per la classifica, la società, il presidente, i tifosi, il direttore, la squadra, ma quello che mi rende più soddisfatto è come la squadra ha approcciato perché gli ho chiesto una partita di fiducia e lo abbiamo fatto andando a difenderci in avanti ed è questo quello che voglio. Il Sassuolo non riusciva a gestire la palla, abbiamo creato occasioni, questo lo ha fatto per la nostra pressione non perché non fosse in giornata. Con questa prestazione è arrivata una prestazione importante e non dobbiamo scendere da questo livello".

Quanto sono importanti queste prove per i tifosi?

"È fondamentale e tocca a noi perché il Torino ha una storia bellissima. Il popolo granata è meraviglioso, dobbiamo essere noi a far scattare questa scintilla con le prestazioni e la dedizione. Ho detto alla squadra che chi indossa questa maglia deve sentirsi addosso il mantra 'vogliamo gente che lotta' come hanno cantato i tifosi".

Settimo clean sheet stagionale...

"Io ho sempre avuto fiducia nella squadra perché la vedevo lavorare, quando ci sono queste componenti è chiaro che il tuo lavoro può avere i frutti. Noi abbiamo fatto un percorso strano perché dopo alcune difficoltà la squadra si è trovata a fare risultati importanti, vittorie importanti come la vittoria a Napoli, il pareggio a Bologna e forse contro il Como abbiamo perso 4 giocatori fondamentali e forse non eravamo pronti a sopperire in quel momento e la squadra poi si è sciolta negli ultimi minuti. Negli ultimi 33 anni solo questo Torino e un altro hanno fatto 7 clean sheet ma siamo la peggior difesa perché 4 partite hanno sporcato questo percorso, con l'Atalanta in meno di 7 minuti abbiamo preso 3 gol, ma questa partita deve segnare un livello sotto il quale non si può scendere".

Questa vittoria può essere da trampolino di lancio per il futuro? Vlasic quanto è importante per voi?

"Sì, perché viene contro una squadra che gioca bene a calcio, ha fisicità, tecnica, e vinci con questa personalità, generosità. Vlasic ha messo dentro le due fasi, sta giocando bene da mezz'ala, sta dando un contributo importante però possiamo e dobbiamo crescere".

Gli ingressi di Simeone e Ilic hanno spaccato la gara...

"Sì, ci serviva, era anche preventivata. Duvan era più sporco oggi, ma fa parte del recupero, è stato fermo a lungo, ma c'era lo spazio per andare a far male a loro e credo che chi è andato dentro ha fatto bene, anche Ilic che ha tanta qualità, ogni tanto si smarrisce ma io lo voglio riprendere perché può dare ancora molto. Tameze ha fatto una grandissima partita, non voleva uscire, ma non potevo rischiare perché lì abbiamo due assenze ma bene dai, ci serviva questa personalità e questo atteggiamento nella gara".

Tameze è uscito per crampi?

"Sì".

La vittoria con la Cremonese quanto è importante per quella di oggi?

"Io se tolgo Como, con il Milan andiamo in vantaggio 2-0, la squadra era dentro la partita, poi abbiamo commesso qualche errore individuale, a Lecce in due minuti prendiamo due gol ma poi la squadra mette sotto l'avversario, ha la possibilità di pareggiare con il rigore nel finale. Io vedo che questa squadra nonostante le difficoltà è sempre rimasta in piedi, crede nel lavoro, ed è questa la cosa più importante e ora dobbiamo crescere".

Difesa inedita ma ha giocato molto bene...

"In settimana abbiamo preparato di andare alti con Marcus e Valentino, rischiando anche l'uno contro uno con i loro esterni. Laurienté secondo me è un giocatore fenomenale e Tameze secondo me lo ha emarginato sotto tutti gli aspetti. Questa squadra deve essere alta, aggressiva per avvicinarsi".

