Milan, Allegri: "Non possiamo vincerle tutte e l'Inter sta viaggiando con numeri importanti"

Dopo il pareggio casalingo contro il Como, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Milan TV: "Non era semplice, lo sapevamo - riporta Milannnews.it -. La partita è stata sbloccata su un incidente tecnico di Maignan che può capitare. La squadra è stata brava a reagire nel secondo tempo e pareggiare. Allunghiamo la striscia positiva e pensiamo al Parma che sarà un'altra partita complicata".

È mancata lucidità?

"I ragazzi devono essere orgogliosi e fieri di quello che stanno facendo. Non possiamo vincere tutte le partite e l'Inter sta viaggiando con numeri importanti. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, in una settimana può cambiare tutto. Dobbiamo essere bravi a mantenere e migliorare la nostra posizione in classifica".

Che lavoro è stato fatto con Leao? Dove può arrivare al meglio?

"Dipende solamente da lui, dalla condizione che dovrà migliorare come dovrà migliorare quella di Pulisic. Due giocatori importanti a livello tecnico che nel finale di stagione potranno risultare importanti".

State facendo un grande lavoro..

"Stiamo facendo delle ottime cose. L'importante per noi è tornare a giocare la Champions. Poi il calcio è strano e in una settimana può cambiare tutto: noi dobbiamo stare attenti per fare le cose importanti per tornare in Champions e allo stesso tempo vedere cosa succede lì davanti".