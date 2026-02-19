Sassuolo, Nzola: "Il razzismo c'è dappertutto, anche nel calcio. Ma non mi scalfisce"

Nel corso dell'intervista concessa al canale ufficiale della società, l'attaccante del Sassuolo M'Bala Nzola si è soffermato anche sul tema del razzismo:

"Il razzismo c'è dappertutto, nel calcio anche. Anch'io l'ho già subito una volta, però non mi fa niente. Non sono uno che piange e mette una cosa su Instagram. Io ho sempre detto che ero a Trapani, mi insultavano. Io mi sono girato, cantavo con loro, perché se piangi fai vedere che ti tocca, loro sono contenti, se te fai vedere che non ti fa niente per me è il modo giusto di far capire che mi puoi insultare, però alla fine non mi tocca, non mi fa niente".

