Sassuolo, Nzola: "Il razzismo c'è dappertutto, anche nel calcio. Ma non mi scalfisce"
TUTTO mercato WEB
Nel corso dell'intervista concessa al canale ufficiale della società, l'attaccante del Sassuolo M'Bala Nzola si è soffermato anche sul tema del razzismo:
"Il razzismo c'è dappertutto, nel calcio anche. Anch'io l'ho già subito una volta, però non mi fa niente. Non sono uno che piange e mette una cosa su Instagram. Io ho sempre detto che ero a Trapani, mi insultavano. Io mi sono girato, cantavo con loro, perché se piangi fai vedere che ti tocca, loro sono contenti, se te fai vedere che non ti fa niente per me è il modo giusto di far capire che mi puoi insultare, però alla fine non mi tocca, non mi fa niente".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca