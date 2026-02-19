Il Catania batte il Trapani e tiene vivo il campionato. Toscano: "Complimenti ai miei ragazzi"

Si è giocato al 'Massimino' il recupero della 25ª giornata del Girone C di Serie C tra Catania e Trapani, con la formazione rossazzurra che ha battuto 4-0 l'altra compagine siciliana e ha nuovamente accorciato dalla vetta, portandosi a -5 dal Benevento.

A margine del match, come si legge sul sito catanista.com, queste le parole del trainer rossazzurro Domenico Toscano: "I ragazzi hanno approcciato benissimo la partita, che è stata simili a quella contro l'Audace Cerignola, che però non siamo riusciti a sbloccare. Voglio fare i complimenti a tutti, anche perché arrivava dalla gara contro il Siracusa dove i ragazzi hanno fatto la prestazione, pur non essendo poi fortunati a portare a casa il punteggio pieno. A volte, però, l'episodio e i risultati condizionano tanti giudizi. Ma ogni partita ha una storia a sé".

Conclude guardando poi alla rosa: "A Siracusa Di Tacchio ci ha dato la disponibilità ma ci siamo presi un rischio, sapevamo che se avesse preso una botta alla costola sarebbe potuto ricadere nello stesso infortunio, mentre per Caturano si tratta di affaticamento all'adduttore. Allegretto? Aveva la caviglia gonfia già a Siracusa".