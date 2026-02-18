Inter, Pio Esposito: "Spero Lautaro non abbia niente. Non siamo riusciti a buttarla dentro"

Non basta il gol di Francesco Pio Esposito all'Inter. I nerazzurri perdono 3-1 l'andata del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, con San Siro che sarà decisiva la prossima settimana. Queste le parole dell'attaccante a Sky Sport: "Loro sono una squadra molto forte in casa, hanno vinto la maggior parte delle partite battendo anche il Manchester City. L'approccio è stato positivo, l'abbiamo rimessa in piedi, poi nel secondo tempo abbiamo colpito il palo con Lautaro… Loro però sono stati davvero bravi a fare il secondo ed il terzo gol e noi non siamo riusciti a buttarla dentro".

Come sta Lautaro dopo l'infortunio?

"Non so, non l'ho ancora visto. Spero non sia niente di grave perché è un giocatore fondamentale il capitano".

Cosa porta via dalla Norvegia?

"Per un attaccante il gol resta una gioia, ma oggi è da mettere da parte perché serve concentrarsi sulla prestazione di squadra e sul risultato negativo".