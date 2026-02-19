Bodo/Glimt, Knutsen: "Buona gara, ma non perfetta. Siamo stati un po' fortunati"

Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Gllimt, analizza così ai microfoni di Prime Video il successo per 3-1 sull'Inter nel playoff d'andata di Champions League: "È stata una buona gara, anche se non perfetta. Siamo stati anche un po’ fortunati nel risultato, dobbiamo sistemare alcune cose anche se abbiamo attaccato e segnato dei gol bellissimi. Adesso dobbiamo guardare avanti e pensare al ritorno".