Bodo/Glimt, Knutsen: "Buona gara, ma non perfetta. Siamo stati un po' fortunati"
TUTTO mercato WEB
Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Gllimt, analizza così ai microfoni di Prime Video il successo per 3-1 sull'Inter nel playoff d'andata di Champions League: "È stata una buona gara, anche se non perfetta. Siamo stati anche un po’ fortunati nel risultato, dobbiamo sistemare alcune cose anche se abbiamo attaccato e segnato dei gol bellissimi. Adesso dobbiamo guardare avanti e pensare al ritorno".
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca