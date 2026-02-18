Live TMW Allegri litiga con Fabregas. Poi arriva in conferenza: "Bisogna essere rispettosi!"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Accesissima discussione tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas prima dell'ingresso in sala stampa nel post Milan-Como: mentre l'allenatore spagnolo uscita dalla sala conferenze di San Siro, ha incrociato sulla sua strada il tecnico livornese. Tra i due sono volate parole (e parolacce) grosse. Casus belli, chiaramente, il gesto antisportivo di Fabregas su Saelemaekers che ha causato l'espulsione di Allegri, per il quale lo spagnolo si è scusato nel post gara. Poi inizia la conferenza.

Cosa è successo con Fabregas?

"Quando si sta in cmapo bisogna essere rispettosi verso l'arbitro e verso le squadre. C'è stato uno scambio tra allenatori. Però l'importante era fare risultato. Il primo tempo è stato molto noioso. L'errore di Maignan poteva indirizzare la partita, poi l'abbiamo ripresa. Bisogna fare i complimenti al Como perché è sempre difficile giocare contro di loro".

Che pensa di Fabregas?

"Non devo pensare niente. È un allenatore molto giovane. Gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo"