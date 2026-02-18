Inter, Sucic: "Brutta serata, ma c'è un ritorno da giocare. Concessi due gol facili"

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da Prime Video, al termine della sfida di Champions League persa 3-1 col Bodo/Glimt: "Volevamo un risultato migliore, è stata una brutta serata ma questo è il calcio. Giocavamo contro una buona squadra, c'è ancora una partita di ritorno da giocare. Abbiamo concesso due gol facili, creando tante occasioni per segnare ma non siamo stati capaci di segnare".