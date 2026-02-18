Inter, Sucic: "Brutta serata, ma c'è un ritorno da giocare. Concessi due gol facili"
TUTTO mercato WEB
Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da Prime Video, al termine della sfida di Champions League persa 3-1 col Bodo/Glimt: "Volevamo un risultato migliore, è stata una brutta serata ma questo è il calcio. Giocavamo contro una buona squadra, c'è ancora una partita di ritorno da giocare. Abbiamo concesso due gol facili, creando tante occasioni per segnare ma non siamo stati capaci di segnare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca