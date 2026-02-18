TMW Furiosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"

Finale di grande tensione in Milan-Como, sia dentro che fuori dal campo. E un confronto tra Max Allegri e Cesc Fabregas, già in parte avvenuto appena prima che il tecnico livornese del Diavolo venisse cacciato dal campo con espulsione diretta sventolatagli dal direttore di gara Mariani, si è spostato dal rettangolo verde del Meazza di San Siro fino alla sala stampa, nella pancia dello stadio.

Come ricostruito da TMW, infatti, prima dell'ingresso in sala stampa è da registrarsi un'accesissima discussione avvenuta tra Allegri e Fabregas. Sono volate parole grosse, si sono sentite nitidamente delle parolacce. Il motivo della sfuriata tra i due è il gesto di Fabregas nei confronti di Saelemaekers, per il quale invocava il secondo giallo nel finale, che ha provocato l'espulsione appunto di Allegri.

C'è stato modo anche di sentire qualche frase, nello specifico una di Allegri rivolta proprio a Fabregas: “Sei un bambino, sei un coglione, sei un bambino che ha iniziato a fare l’allenatore”, un virgolettato che si è avuto modo di udire distintamente dall'interno della sala stampa, prima che alcuni membri delle due squadre allontanassero i due litiganti e contribuissero a riportare un clima di serenità. Si può dire però che Milan-Como non sia finita al triplice fischio.