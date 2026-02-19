Inter, Darmian: "Sconfitta pesante, ma per la qualificazione è ancora tutto aperto"

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, è stato intervistato da Prime Video al termine della sfida di Champions League persa 3-1 sul campo del Bodo/Glimt: "Il campo e il freddo non devono essere scuse o alibi, usciamo da Bodo con un risultato negativo. Volevamo fare meglio, torniamo a casa con una sconfitta pesante, sicuramente non volevamo perdere 3-1. Dobbiamo analizzare gli errori commessi oggi, per non ripeterli e fare meglio nel ritorno a San Siro. Penso che sia ancora tutto aperto per la qualificazione, possiamo passare il turno".

Cosa chiedi alla seconda parte di stagione?

"Mi auguro di stare bene, è stato l'infortunio più lungo della carriera ma i compagni e lo staff mi sono stati vicini in un periodo non facile. Adesso sto bene e voglio aiutare la squadra".