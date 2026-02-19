Bologna meglio in trasferta che in casa? Italiano: "Nel calcio esiste il frutto del caso"

Nella conferenza stampa prima del match contro il Brann, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato anche della differenza di rendimento della sua squadra in casa ed in trasferta, con risultati migliori lontani dal Dall'Ara:

Perché il Bologna funziona meglio in trasferta? Cosa lasciò la gara col Brann della prima fase?

"Siamo rimasti in dieci subito ma facendo una grande partita, concedendo quasi niente. Anche con l'uomo in meno abbiamo recriminato per gli errori. Loro sono fermi da un po' ma saranno pronti per la partita. Sulle trasferte, credo che spesso nel calcio ci sia il frutto del caso. Non so spiegarmelo, ma ultimamente le prestazioni non sono state così negative come dice il risultato".

Avete affrontato le situazioni che vi hanno portato ai risultati negativi dell'ultimo periodo?

"Nell'arco di una stagione, quello che è successo a noi di solito è diluito. Noi abbiamo messo insieme espulsioni, errori, avversari in grandissima forma... Abbiamo pagato questo. Nelle ultime gare abbiamo lavorato sulla compattezza, le ultime tre gare abbiamo lavorato bene da questo punto di vista. Dobbiamo iniziare a pensare che quello che stiamo facendo non sta bastando, mi auguro che aumenti la concretezza perché in campionato abbiamo necessità di vincere e in Europa sono tutte importantissime".